, альтернативный оператор мобильной связи , подвел итоги активности абонентов в международном роуминге во время майских праздников. Число абонентов , выезжавших за границу в период с 1 по 9 мая , выросло на 67% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года." data-title="На майские праздники абоненты Tele2 стали чаще выезжать за границу — Пенза-пресс, рунет за день">

Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, подвел итоги активности абонентов в международном роуминге во время майских праздников. Число абонентов, выезжавших за границу в период с 1 по 9 мая, выросло на 67% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.

Общее количество минут, использованных абонентами Tele2 в международном роуминге, увеличилось на 24%. Число текстовых сообщений, отправленных клиентами оператора за рубежом, выросло на 5%. Интернет-трафик увеличился более чем в два раза по сравнению с майскими праздниками прошлого года.

У пензенских абонентов Tele2 за время праздников значительно выросла продолжительность исходящих вызовов, совершенных в путешествиях по России и миру: клиенты компании проговорили в 2,3 раза минут больше, чем годом ранее. Интернет-трафик в поездках по России и за границей увеличился год к году в 4 раза. Также, по сравнению с уровнем прошлого года, на 52% увеличилось количество отправленных SMS.

Абоненты Tele2 посетили 168 стран, самыми посещаемыми из которых вновь стали Белоруссия, Турция, Украина, Финляндия, Казахстан, Эстония, Германия, Франция и Испания. Впервые в десятку популярных направлений вошел Китай. Эти страны посетили 67% всех клиентов оператора, выехавших на майские праздники за границу. Пользователи услуг Tele2 также побывали в самых экзотических уголках планеты — на Фиджи и Гренаде, в Парагвае, Кении, Анголе и в других странах.

Пензенские абоненты Tele2 чаще всего посещали Украину, Турцию и Белоруссию. В число экзотических направлений, которые выбирали клиенты компании в Пензенской области, вошли Афганистан, Кипр, Италия и Черногория.

Наибольшую активность в международном роуминге проявили абоненты Tele2 из Москвы, Санкт-Петербурга, Московской, Ленинградской, Челябинской областей и Пермского края. На их долю пришлась треть голосового трафика и отправленных сообщений и более половины интернет-трафика, использованного всеми абонентами в путешествиях по миру.

«Абоненты Tele2 могут быть уверены не только в качестве связи в России и за границей, но и в том, что их расходы не выйдут за рамки запланированного бюджета. Мы предлагаем своем абонентам доступные и выгодные условия как в национальном, так и в международном роуминге. С обновленными тарифными планами линейки «Мой Tele2», клиентам, использующим пакетные тарифы, не нужно подключать дополнительных опций и задумываться о расходах на мобильную связь, ведь по России они пользуются минутами, SMS и интернетом в рамках своего тарифа. Абоненты, которые предпочитают путешествовать за рубежом, также останутся довольны — помимо привлекательных базовых тарифов на международный роуминг, Tele2 также предлагает своим абонентам удобные опции, благодаря которым клиенты оператора могут еще больше оптимизировать свои расходы на мобильную связь за рубежом», — отмечает Владимир Поваров, коммерческий директор макрорегиона «Черноземье» Tele2.