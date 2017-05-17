В Пензе обсудили ответственность за нарушения во время ЕГЭ

92 человека вошли в состав государственной экзаменационной комиссии (ГЭК) Пензенской области.
В рамках совещания обсуждались организация общественного контроля, информационная безопасность, доставка экзаменационных материалов и соблюдение установленного порядка проведения ГИА.
«Кроме того, на мероприятии поднимались вопросы проведения экзаменов по новым технологиям печати и сканирования контрольно-измерительных материалов, а также правил поведения на ЕГЭ, прав участников экзаменов и ответственности за нарушения», — сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Пензенской области.
«Единый государственный экзамен должен пройти в условиях максимальной открытости, прозрачности и в строгом соответствии с действующим законодательством», — подчеркнула начальник управления развития общего образования министерства образования Пензенской области Ирина Барыкина.
29 мая стартует основной период сдачи Единого государственного экзамена.