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В Пензе обсудили ответственность за нарушения во время ЕГЭ

17 мая в 10:55 146 просмотров
, посвященное организации проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в 2017 году.

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В Пензе на базе Губернского лицея прошло совещание, посвященное организации проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в 2017 году.

92 человека вошли в состав государственной экзаменационной комиссии (ГЭК) Пензенской области.

В рамках совещания обсуждались организация общественного контроля, информационная безопасность, доставка экзаменационных материалов и соблюдение установленного порядка проведения ГИА.

«Кроме того, на мероприятии поднимались вопросы проведения экзаменов по новым технологиям печати и сканирования контрольно-измерительных материалов, а также правил поведения на ЕГЭ, прав участников экзаменов и ответственности за нарушения», — сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Пензенской области.

«Единый государственный экзамен должен пройти в условиях максимальной открытости, прозрачности и в строгом соответствии с действующим законодательством», — подчеркнула начальник управления развития общего образования министерства образования Пензенской области Ирина Барыкина.

29 мая стартует основной период сдачи Единого государственного экзамена.

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