« Городская управляющая компания», несмотря на отказ от нее жильцов , продолжает управлять многоэтажкой на ул. Ново-Казанской." data-title="В Пензе жильцы не могут освободиться от управления «Городской УК» — Пенза-пресс, рунет за день">

В Пензе ООО «Городская управляющая компания», несмотря на отказ от нее жильцов, продолжает управлять многоэтажкой на ул. Ново-Казанской.

Как сообщает пресс-служба регионального УФАС, в ведомство обратились представили ООО «Пензенская управляющая организация». Они сообщили о недобросовестной конкуренции со стороны ООО «Городская управляющая компания» — организация отказывается передавать техническую документацию на дом и продолжает свою деятельность, хотя жильцы от нее отказались. На собрании они выбрали новую УК — «Пензенскую управляющую компанию».

«Указанные действия ООО «Городская управляющая компания» направлены на получение необоснованных конкурентных преимуществ, противоречат законодательству Российской Федерации, обычаям делового оборота, требованиям добропорядочности, разумности и справедливости. Компании выдано предупреждение о необходимости прекращения в срок до 18 апреля 2017 года указанных действий», — отмечает пресс-служба управления.

Но в указанный срок УК не исполнила предупреждение, поэтому в отношении ООО «Городская УК» возбудили дело.