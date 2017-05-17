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Молодежь Пензы имеет поверхностные представления о ВИЧ — эксперт

17 мая в 11:20 238 просмотров
«Все, что ты должен знать о ВИЧ» (16+).

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В медицинском институте Пензенского государственного университета прошел квест «Все, что ты должен знать о ВИЧ» (16+).

В мероприятии приняли участие студенты 1−3 курсов с разных факультетов ВУЗа. Акция была приурочена ко всемирному дню памяти жертв СПИДа, отмечаемому 21 мая.

Пять команд проходили тесты, выполняли задания, разыгрывали ситуации с определенными вопросами, касающимися ВИЧ.

«Студенты — это социальная группа, которая в большей степени находится в зоне риска: в силу возраста, интересов, желаний и возможностей», — говорит руководитель отдела профилактики центра СПИД Инна Чарыкова.

Как выяснилось, знания о ВИЧ и СПИДе у молодежи поверхностные и даже ошибочные.

«Как признались сами студенты, о многих вещах они услышали впервые», — сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Пензенской области.

Фотография: http://health.pnzreg.ru/main_news/2017/05/17/10054098
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