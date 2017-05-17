В мероприятии приняли участие студенты 1−3 курсов с разных факультетов ВУЗа. Акция была приурочена ко всемирному дню памяти жертв СПИДа, отмечаемому 21 мая.
Пять команд проходили тесты, выполняли задания, разыгрывали ситуации с определенными вопросами, касающимися ВИЧ.
«Студенты — это социальная группа, которая в большей степени находится в зоне риска: в силу возраста, интересов, желаний и возможностей», — говорит руководитель отдела профилактики центра СПИД Инна Чарыкова.
Как выяснилось, знания о ВИЧ и СПИДе у молодежи поверхностные и даже ошибочные.
«Как признались сами студенты, о многих вещах они услышали впервые», — сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Пензенской области.