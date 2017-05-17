Кувайцев и Савельев отчитались о доходах

Доход Виктора Кувайцева за отчетный период составил 2,1 млн рублей (в 2015 — 2,2 млн рублей). В собственности у мэра находятся два земельных участка площадью 1600 и 23 кв. метра, две квартиры (21,6 и 69 кв. м), гараж, а также автомобиль «Volkswagen Toureg».



Супруга Виктора Кувайцева получила в 2016 году доход в размере 181 тыс. рублей. Ей принадлежат земельный участок площадью 600 кв. метров, жилой дом (79,5 кв. м), квартира (53,1 кв. м) и два автомобиля — «Toyota RAV 4» и «Honda CR-V».



Доход глава города Валерий Савельев увеличился с 1,5 до 2,2 млн рублей. В списке его собственности — земельный участок (1290 кв. м), жилой дом (154,6 кв. м), по ½ доли земельного участка (535 кв. м), квартиры (46,7 кв. м) и садового дома (47,7 кв. м).



Супруга Валерия Савельева указала доход свыше 334 тыс. рублей. У нее в собственности — только ¼ доля квартиры площадью 56 кв. м.