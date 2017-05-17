Пензенцы устраивают свалки вдоль железнодорожных путей (видео)

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Стихийные свалки вдоль железнодорожных путей наносят вред эстетическому облику Пензы, мешают созданию имиджа туристической привлекательности города. Борьба с нарушителями ведется постоянно. В ходе экологического объезда железнодорожники и представители власти проверили, как горожанами соблюдается чистота.

Подъезжающие к станции гости города порой видят совсем не радующие глаз пейзажи — мусор и кучи срубленных веток. Такие виды портят впечатление от областного центра. Чтобы устранить болевые точки, в экологический рейд отправились железнодорожники Пензенского региона совместно с представителями городской и районной администрации. В ходе объезда все нарушения благоустройства взяли на учет, сообщает телеканал «Экспресс».

К путейцам претензий нет, дело в горожанах, проживающих поблизости от дороги. Некоторые превратили территорию, прилегающую к рельсам и своим участкам, в свалку. Даже гаражные кооперативы, которые раньше доставляли немало хлопот городу и железнодорожникам, сейчас вызывают меньше нареканий.

«Раньше ситуация была достаточно плачевная, несмотря на то, что железнодорожный въезд — это лицо города определенным образом. Сейчас объезд показал, что большое внимание уделяется со стороны руководства КБЖД, есть над чем поработать и с нашим районами», — сказал заместитель главы администрации г. Пензы Юрий Ильин.

«Много сегодня сделано железнодорожниками. Мы практически ввели в систему еженедельную уборку полосы отвода и очень будем благодарны руководству города, если помогут с точки зрения административного воздействия на таких нерадивых домовладельцев, собственников гаражных кооперативов, которые создают нам проблемы», — отметил заместитель начальника Куйбышевской железной дороги Максим Киселев.

Проверяющие проехали по двум направлениям: Пенза-1-Арбеково, Пенза--Бессоновка. В ходе рейда его участники обсудили также возможные меры административного воздействия и привлечения к ответственности жителей, создающих стихийные свалки мусора.