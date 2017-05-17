Члены клуба «Гармония» отметили множество преимуществ Спутника (видео)

Городе Спутнике побывала делегация клуба пожилых людей « Гармония». Их пригласили на экскурсию и познакомили с ключевыми объектами инфраструктуры микрорайона." data-title="Члены клуба «Гармония» отметили множество преимуществ Спутника — Пенза-пресс, рунет за день">

В Городе Спутнике побывала делегация клуба пожилых людей «Гармония». Их пригласили на экскурсию и познакомили с ключевыми объектами инфраструктуры микрорайона.

Так, членам клуба «Гармония» показали школу на 1100 мест, которая является одной из лучших в России по оснащению, и дворец водного спорта «Дельфин», построенный по олимпийским стандартам (в нем уже проходят соревнования всероссийского уровня).

Также делегация побывала в строящихся и сданных домах Спутника и осмотрела квартиры, которые реализует холдинг «Термодом». Участница экскурсии Валентина Гурина рассказала, что присматривается к Спутнику и задумывается о приобретении недвижимости в микрорайоне.

«Нам очень нравится и планировка квартир, и сами дома, что они такие неординарные, очень оригинальные. И то, что здесь очень чисто, очень зелено», — поделилась впечатлениями она.

Поездка завершилась прогулкой по набережной и ярким шоу поющих фонтанов. Гости остались довольны поездкой и отметили множество преимуществ Города Спутника.

«Занимаемся скандинавской ходьбой, а у нас в районе негде этим заниматься, а здесь такой простор, такая красота, такой воздух!» — отметила Галина Коксина.