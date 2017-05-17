В Пензе чествовали серебряных призеров Чемпионата России по мини-футболу

«Хочу сказать большое спасибо, потому что любая победа положительно сказывается на имидже нашего региона. Я понимаю, что спорт вашего уровня — это большая отдача, серьезные тренировки, чтобы побеждать, нужно много работать, изучать соперника.

Я был на ваших матчах, мне очень понравилось, захватывающая игра. В целом, нам необходимо подумать, как сделать так, чтобы на игры приходило большое количество зрителей. Здесь, по моему мнению, недорабатывают пока и минспорта, и Александр Серафимович Калашников, президент областной федерации футбола», — отметил губернатор.

Глава региона подчеркнул, что в бюджет будут закладываться средства на функционирование клуба, будет проводиться работа по поиску спонсоров.

«Важно не просто позиционировать Пензенскую область через вашу успешную игру, но и сделать так, чтобы как можно больше молодежи вовлекалось в занятие футболом, командными играми. Думаю, что мы вместе справимся с этой задачей», — добавил Иван Белозерцев, пожелав игрокам клуба успехов в спорте и в личной жизни.

«В этом году вы завоевали серебряные медали. Надо сказать, что последние годы были трудными у команды, ушли сильнейшие игроки. Но все стабилизировалось, и девчонки воспрянули духом. Команда — на хорошем ходу, и мы будем ставить в следующем году большие задачи», — сказал глава минспорта Григорий Кабельский.

«Я был практически на всех ваших пензенских играх и видел, как вы бились за каждый забитый мяч. Меня поражает ваша сила воли, спортивная злость, мастерство, которое подвластно не всем мужчинам. Я был так очарован одной из игр так, что приехал после к вам с тортами. Вы молодые, сильные, крепкие, и, главное, у вас есть огромное желание играть в футбол!» — сказал Александр Калашников.

Игрокам вручили подарки и благодарственные письма губернатора.