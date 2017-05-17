Врио торгового представителя РФ в Китае похвалил пензенские сладости

Ассортимент различных предприятий кондитерского кластера Пензенской области выступает под единым брендом «Союз пензенских кондитеров».
«Врио торгового представителя России в КНР Сергей Сорокин посетил выставку и отметил широкий ассортимент и высокое качество продукции, представленной на стенде пензенских кондитеров, а также перспективность кластерного подхода в продвижении на рынок Китая», — сообщает пресс-служба министерства промышленности, транспорта и инновационной политики Пензенской области.