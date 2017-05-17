В Пензе учащиеся вузов поборются за звание «Студент года» (видео)

Илья Асташкин — студент Пензенского университета архитектуры и строительства. Еще не закончив учебу, он задумал воплотить амбициозный проект — организовать производство оборудования, которое поможет проверять качество дорожного покрытия. Причем это не единственная его инициатива. Громко заявить о себе молодой человек решил на первой региональной премии «Студент года», сообщает телеканал «Экспресс».
«Я надеюсь на то, что меня послушают спикеры. Они скажут, правильно я иду или нет, дадут мне оценку. И еще хочу выиграть, конечно же, ноутбук и стажировку», — признался участник пензенской региональной премии «Студент года Сурского края-2017» Илья Асташкин.
Такие призы получит обладатель гран-при премии, а выбирать лучших будут еще в десяти номинациях. Один из главных критериев участия в конкурсе — отсутствие академических задолженностей. Также кандидаты не могут быть старше 30 лет и должны предоставить портфолио.
Уже около сотни студентов подали заявки на участие.
«Больше всего участников собрали две номинации: «Творческая личность года» и «Доброволец года». Вторые места занимают номинации «Творческий лидер года» и «Спортсмен года», — рассказала председатель организационного комитета пензенской региональной премии «Студент года Сурского края-2017» Валерия Семина.
Заявки принимают на официальном сайте конкурса до 21 мая. Торжественная церемония награждения пройдет в Центре культуры и досуга 9 июня. Музыкальное оформление обеспечат творческие коллективы города, а среди гостей разыграют ценные подарки.