В Пензе учащиеся вузов поборются за звание «Студент года» (видео)

« Студент года Сурского края-2017». Принять участие в конкурсе могут студенты высших учебных заведений региона , а также филиалов российских вузов. Отправить заявку можно до конца недели на официальном сайте конкурса." data-title="В Пензе учащиеся вузов поборются за звание «Студент года» — Пенза-пресс, рунет за день">

В Пензе продолжается прием заявок на участие в первой региональной премии «Студент года Сурского края-2017». Принять участие в конкурсе могут студенты высших учебных заведений региона, а также филиалов российских вузов. Отправить заявку можно до конца недели на официальном сайте конкурса.

Илья Асташкин — студент Пензенского университета архитектуры и строительства. Еще не закончив учебу, он задумал воплотить амбициозный проект — организовать производство оборудования, которое поможет проверять качество дорожного покрытия. Причем это не единственная его инициатива. Громко заявить о себе молодой человек решил на первой региональной премии «Студент года», сообщает телеканал «Экспресс».

«Я надеюсь на то, что меня послушают спикеры. Они скажут, правильно я иду или нет, дадут мне оценку. И еще хочу выиграть, конечно же, ноутбук и стажировку», — признался участник пензенской региональной премии «Студент года Сурского края-2017» Илья Асташкин.

Такие призы получит обладатель гран-при премии, а выбирать лучших будут еще в десяти номинациях. Один из главных критериев участия в конкурсе — отсутствие академических задолженностей. Также кандидаты не могут быть старше 30 лет и должны предоставить портфолио.

Уже около сотни студентов подали заявки на участие.

«Больше всего участников собрали две номинации: «Творческая личность года» и «Доброволец года». Вторые места занимают номинации «Творческий лидер года» и «Спортсмен года», — рассказала председатель организационного комитета пензенской региональной премии «Студент года Сурского края-2017» Валерия Семина.

Заявки принимают на официальном сайте конкурса до 21 мая. Торжественная церемония награждения пройдет в Центре культуры и досуга 9 июня. Музыкальное оформление обеспечат творческие коллективы города, а среди гостей разыграют ценные подарки.