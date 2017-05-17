Спортблок: прыжки в воду, хоккей (видео)

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В Санкт-Петербурге продолжается первенство России по прыжкам в воду среди юниоров, в нем принимают участие и пензенские спортсмены.

В первый соревновательный день отличились Александра Бибикина и Яна Большакова. Они показали третий результат в прыжках с трехметрового трамплина. Напомним, что в турнире принимают участие 12 спортсменов из Пензенской области. Состязания завершатся 21 мая, сообщает телеканал «Экспресс».

Перед стартом нового чемпионата Высшей хоккейной лиги пензенский «Дизель» усилится тремя молодыми игроками. Это нападающий нижегородской «Чайки» 20-летний Михаил Потапов, защитник «Омских ястребов» 20-летний Даниил Щеголев и защитник уфимского «Салавата Юлаева» 23-летний Булат Хамматов. Последний новичок провел минувший сезон в составе победителей чемпионата Казахстана. Ранее выступал в клубах МХЛ и ВХЛ, а в сезоне 2011−2012 призывался в сборную России до 20 лет.

Стали известны сроки проведения и участники традиционного предсезонного хоккейного турнира «Кубок Дизеля-2017». Как сообщается на официальном сайте пензенского клуба, помимо «желто-синих», за победу в соревнованиях поборются «Рязань», казанский «Барс» и представитель Азиатской хоккейной лиги — клуб «Сахалин».

Состязания пройдут в два этапа. Сначала соперники сыграют между собой в групповом турнире. По итогам матчей определится пара финалистов и две команды, которым предстоит поспорить за третье место. Турнир пройдет в Пензе с 24 по 27 августа.