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Центробанк повысил курсы доллара и евро

17 мая в 15:46 228 просмотров

Центральный Банк РФ установил официальные курсы доллара и евро на 18 мая.

По данным Банка России, курс доллара повысился с 56,2603 до 56,7383 руб., курс евро — с 62,0382 руб. до 62,9568 руб.

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) составила 59,5366 руб.

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