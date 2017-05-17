Центробанк повысил курсы доллара и евро

Центральный Банк РФ установил официальные курсы доллара и евро на 18 мая.

По данным Банка России, курс доллара повысился с 56,2603 до 56,7383 руб., курс евро — с 62,0382 руб. до 62,9568 руб.

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) составила 59,5366 руб.