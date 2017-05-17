Пензенцы очистили лес в Ахунах

В районе улицы Конструкторская была выполнена санитарная уборка лесного массива.
В мероприятии участвовали представители администрации Железнодорожного района города Пензы, Совета общественности поселка «Ахуны» и студентов ФГБОУ ВО «Пензенский государственный аграрный университет».
«Администрация района выражает слова благодарности председателю Совета общественности поселка Ахуны Петру Позубенкову и учащимся групп № № 621 и 622 ФГБОУ ВО «Пензенский государственный аграрный университет», — сообщает пресс-служба администрации города Пензы.