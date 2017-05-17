17 мая в 15:59

« Чистый лес»." data-title="Пензенцы очистили лес в Ахунах — Пенза-пресс, рунет за день">

17 мая в Пензе прошла экологическая акция «Чистый лес».

В районе улицы Конструкторская была выполнена санитарная уборка лесного массива.

В мероприятии участвовали представители администрации Железнодорожного района города Пензы, Совета общественности поселка «Ахуны» и студентов ФГБОУ ВО «Пензенский государственный аграрный университет».

«Администрация района выражает слова благодарности председателю Совета общественности поселка Ахуны Петру Позубенкову и учащимся групп № № 621 и 622 ФГБОУ ВО «Пензенский государственный аграрный университет», — сообщает пресс-служба администрации города Пензы.