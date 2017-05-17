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Пензенцы очистили лес в Ахунах

17 мая в 15:59 296 просмотров
«Чистый лес».

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17 мая в Пензе прошла экологическая акция «Чистый лес».

В районе улицы Конструкторская была выполнена санитарная уборка лесного массива.

В мероприятии участвовали представители администрации Железнодорожного района города Пензы, Совета общественности поселка «Ахуны» и студентов ФГБОУ ВО «Пензенский государственный аграрный университет».

«Администрация района выражает слова благодарности председателю Совета общественности поселка Ахуны Петру Позубенкову и учащимся групп № № 621 и 622 ФГБОУ ВО «Пензенский государственный аграрный университет», — сообщает пресс-служба администрации города Пензы.

Фотография: http://www.penza-gorod.ru/news/chistyy_les/
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