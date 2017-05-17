Школьник из Пензы стал вторым на всероссийской интеллектуальной олимпиаде

Призовое место мальчик завоевал в номинации «Русский язык».
«Задания интеллектуальной олимпиады соответствовали программе четвертого класса общеобразовательной школы по русскому языку, литературе и математике», — сообщает пресс-служба регионального министерства образования.
Призер Александр Зиманов учится в школе села Алферьевка Пензенского района.
Всего 850 четвероклассников из 28 регионов России стали участниками олимпиады. 425 из них прошли в заключительный заочный тур, который был проведен в Москве.