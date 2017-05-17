Школьник из Пензы стал вторым на всероссийской интеллектуальной олимпиаде 230 просмотров « Ученик ХХI века: пробуем силы — проявляем способности»." data-title="Школьник из Пензы стал вторым на всероссийской интеллектуальной олимпиаде — Пенза-пресс, рунет за день"> 17 мая в 16:17