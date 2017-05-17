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Школьник из Пензы стал вторым на всероссийской интеллектуальной олимпиаде

17 мая в 16:17 230 просмотров
«Ученик ХХI века: пробуем силы — проявляем способности».

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Четвероклассник Александр Зиманов занял второе место на VII Всероссийской интеллектуальной олимпиаде младших школьников «Ученик ХХI века: пробуем силы — проявляем способности».

Призовое место мальчик завоевал в номинации «Русский язык».

«Задания интеллектуальной олимпиады соответствовали программе четвертого класса общеобразовательной школы по русскому языку, литературе и математике», — сообщает пресс-служба регионального министерства образования.

Призер Александр Зиманов учится в школе села Алферьевка Пензенского района.

Всего 850 четвероклассников из 28 регионов России стали участниками олимпиады. 425 из них прошли в заключительный заочный тур, который был проведен в Москве.

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