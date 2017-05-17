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В Кузнецке ночью не поделили дорогу 2 легковушки

17 мая в 16:10 362 просмотра

В городе Кузнецке Пензенской области в ночь на 17 мая случилось ДТП.

Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС, 16 мая в 23.36 столкнулись «Лада Гранта» и Mercedes Benz.

В результате ДТП пострадал один человек.

По данному факту ведется проверка.

Фотография: http://58.mchs.gov.ru/operationalpage/operational/item/5298883/
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