Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС, 16 мая в 23.36 столкнулись «Лада Гранта» и Mercedes Benz.
В результате ДТП пострадал один человек.
По данному факту ведется проверка.
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В Кузнецке ночью не поделили дорогу 2 легковушки
17 мая в 16:10 362 просмотра
В городе Кузнецке Пензенской области в ночь на 17 мая случилось ДТП.
Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС, 16 мая в 23.36 столкнулись «Лада Гранта» и Mercedes Benz.
В результате ДТП пострадал один человек.
По данному факту ведется проверка.