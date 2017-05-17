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Часть россиян могут лишить пенсии и права выезда за границу

17 мая в 16:30 328 просмотров

В России фрилансеров могут лишить полноценной пенсии и права выезда за границу.

Об этом сообщает телеканал «Москва 24». С таким предложением выступил председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский. Он отметил, что у таких работников накопились невыполненные социальные обязательства. При этом регионы обязаны перечислять деньги в фонд обязательного медицинского страхования за тех, кто официально не оформил отношения с государством и получает серую или черную зарплату.

Таким образом Валерий Рязанский предлагает напомнить фрилансерам о необходимости устанавливать отношения с отечеством.

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