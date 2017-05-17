Пензенские ребята завершили первый год обучения в «Яндекс.Лицее»

54 пензенских школьника успешно закончили первый год обучения в «Яндекс.Лицее».

Занятия проходили на базе технопарка «Рамеев» и губернского лицея-интерната для одаренных детей.

С ребятами работали педагоги, которые прошли специальную подготовку в компании «Яндекс». В течение первого года школьники познакомились с функциональным, процедурным и объектно-ориентированным программированием, научились работать с различными данными, в том числе — обрабатывать изображения, и могут решать практические задачи разной сложности, отметили в пресс-центре облправительства.

На торжественном мероприятии выступил первый зампред правительства области Андрей Кулинцев.

«Надеюсь, что выпускники «Яндекс.Лицея» по окончании школы продолжат учебу в вузах области. И приглашаю выпускников девятых классов продолжить учебу на базе пензенского IT-колледжа» — сказал Андрей Кулинцев.

Руководитель «Яндекс.Лицея» Марина Суслова и методист проекта Александр Паволоцкий вместе с руководителями образовательных площадок проекта в Пензе вручили ребятам сертификаты об освоении образовательной программы. Лучшим среди учащихся «Яндекс.Лицея» стал Илья Пронин, ему вручили книгу с автографом основателя «Яндекса» Аркадия Воложа.

Впереди у ребят — еще один год обучения, он стартует уже в сентябре.

«Яндекс.Лицей» — не имеющий аналогов в регионе образовательный проект, направленный на изучение основ программирования на языке Python.