Пензенским дачникам напомнили о правилах пожарной безопасности (видео)

Сотрудники регионального управления МЧС напомнили пензенским садоводам о правилах пожарной безопасности. В администрации Пензенского района состоялся семинар с председателями дачных товариществ. Поговорить было о чем. С начала пожароопасного периода на дачных участках зафиксировано более 60 случаев возгорания мусора и сухой травы.

В четырех садоводческих обществах уже сгорело несколько дачных домов. Чаще всего пожары происходят из-за халатности хозяев, сообщает телеканал «Экспресс».

Кроме того, сотрудники МЧС нередко сталкиваются с трудностями при проезде к месту пожара. Некоторые садоводы увеличивают площадь участков, перегораживают проезды и устанавливают шлагбаумы. Сотрудники МЧС напоминают: делать это, категорически запрещено.

Кроме того, во всех садоводческих товариществах должен быть запас воды для тушения.

«Должна предусматриваться система оповещения людей на случай чрезвычайных ситуаций. И запас воды — для целей пожаротушения. Те дачные массивы, на которых имеются естественные водоисточники, должны оборудоваться дорогой с разворотной площадкой 12 на 12 метров», — сказал начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы УНД и ПР ГУ МЧС России по Пензенской области Сергей Ветошкин.