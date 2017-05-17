Пензенцы смогут больше узнать о ЕГЭ и ГИА по «горячей линии»

Выпускники, родители и педагоги узнают об организации ЕГЭ и ГИА-9 в этом году, о содержании контрольных измерительных материалов, об особенностях проведения экзаена для выпускников школ с ограниченными возможностями здоровья, а также о минимальном количестве баллов.
Номер «горячей линии» +7 495 984 89 19.
Вопросы принимаются уже сейчас на странице Рособрнадзора в социальных сетях и по электронной почте ege@obrnadzor.gov.ru
«Во время мероприятия на официальном канале Youtube Рособрнадзора из ситуационно-информационного центра Рособрнадзора будет проводиться онлайн-трансляция», — сообщает пресс-служба министерства образования Пензенской области.