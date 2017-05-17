« горячей линии» ответят на вопросы проведения государственной итоговой аттестации ( ГИА) в 2017 году." data-title="Пензенцы смогут больше узнать о ЕГЭ и ГИА по «горячей линии» — Пенза-пресс, рунет за день">

19 мая в 11 часов заместитель руководителя Рособрнадзора Анзор Музаев и специалисты ведомства в рамках «горячей линии» ответят на вопросы проведения государственной итоговой аттестации (ГИА) в 2017 году.

Выпускники, родители и педагоги узнают об организации ЕГЭ и ГИА-9 в этом году, о содержании контрольных измерительных материалов, об особенностях проведения экзаена для выпускников школ с ограниченными возможностями здоровья, а также о минимальном количестве баллов.

Номер «горячей линии» +7 495 984 89 19.

Вопросы принимаются уже сейчас на странице Рособрнадзора в социальных сетях и по электронной почте ege@obrnadzor.gov.ru

«Во время мероприятия на официальном канале Youtube Рособрнадзора из ситуационно-информационного центра Рособрнадзора будет проводиться онлайн-трансляция», — сообщает пресс-служба министерства образования Пензенской области.