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Пензенцы смогут больше узнать о ЕГЭ и ГИА по «горячей линии»

17 мая в 17:59 140 просмотров
«горячей линии» ответят на вопросы проведения государственной итоговой аттестации (ГИА) в 2017 году.

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19 мая в 11 часов заместитель руководителя Рособрнадзора Анзор Музаев и специалисты ведомства в рамках «горячей линии» ответят на вопросы проведения государственной итоговой аттестации (ГИА) в 2017 году.

Выпускники, родители и педагоги узнают об организации ЕГЭ и ГИА-9 в этом году, о содержании контрольных измерительных материалов, об особенностях проведения экзаена для выпускников школ с ограниченными возможностями здоровья, а также о минимальном количестве баллов.

Номер «горячей линии» +7 495 984 89 19.

Вопросы принимаются уже сейчас на странице Рособрнадзора в социальных сетях и по электронной почте ege@obrnadzor.gov.ru

«Во время мероприятия на официальном канале Youtube Рособрнадзора из ситуационно-информационного центра Рособрнадзора будет проводиться онлайн-трансляция», — сообщает пресс-служба министерства образования Пензенской области.

Фотография: http://minobr.pnzreg.ru/news/2017/05/17/17083869
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