Решение было достигнуто на встрече главы минздрава региона Владимира Стрючкова с проректором по научной работе и профессиональному образованию Первого МГМУ им.
«Разговор касался организации дистанционного обучения и стажировки пензенских врачей — нейрохирургов, колопроктологов, неонатологов, урологов и представителей других специальностей — на базе клиник и кафедр Первого МГМУ им. И. М. Сеченова», — пояснили в пресс-службе регионального минздрава.
По итогам встречи принято решение о подготовке совместного учебно-производственного плана.
«Повышение квалификации на базе одного из ведущих ВУЗов страны открывает огромные перспективы как для состоявшихся врачей, так и для молодых специалистов», — добавили в министерстве.
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У пензенских врачей появятся новые возможности для стажировки
18 мая в 11:37 266 просмотров
Минздрав Пензенской области и Первый Московский государственный медуниверситет им.
Решение было достигнуто на встрече главы минздрава региона Владимира Стрючкова с проректором по научной работе и профессиональному образованию Первого МГМУ им.