У пензенских врачей появятся новые возможности для стажировки

Решение было достигнуто на встрече главы минздрава региона Владимира Стрючкова с проректором по научной работе и профессиональному образованию Первого МГМУ им. И. М. Сеченова Сергеем Шевченко и директором Института профессионального образования Евгенией Ших, которые посетили Пензу с визитом.



«Разговор касался организации дистанционного обучения и стажировки пензенских врачей — нейрохирургов, колопроктологов, неонатологов, урологов и представителей других специальностей — на базе клиник и кафедр Первого МГМУ им. И. М. Сеченова», — пояснили в пресс-службе регионального минздрава.



По итогам встречи принято решение о подготовке совместного учебно-производственного плана.



«Повышение квалификации на базе одного из ведущих ВУЗов страны открывает огромные перспективы как для состоявшихся врачей, так и для молодых специалистов», — добавили в министерстве.