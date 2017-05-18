Вам будет интересно
Загрузка...
Наши новости
В Пензенской области стало меньше заявлений об установлении отцовства
Пензенцы возмущены забором, перекрывающим дорогу на ул. Белинского
В Пензе завершилась областная военно-спортивная спартакиада
В Пензе спасатели освободили ребенка, запертого в квартире
В Пензе мэрия обнародовала расписание бесплатных юридических консультаций
Спустя 76 лет тело пензенского бойца предали родной земле
Сотрудники зоопарка просят пензенцев не подбирать совят
Житель Пензы пожаловался на зловоние на ул. Красной
Врачи не рекомендуют пензенцам пить воду из-под крана
Женщины активнее звонят на «горячую линию» по вопросам зависимостей
все новости

У пензенских врачей появятся новые возможности для стажировки

18 мая в 11:37 266 просмотров

Минздрав Пензенской области и Первый Московский государственный медуниверситет им. И. М. Сеченова разработают совместный учебно-производственный план по подготовке пензенских врачей по дополнительным профессиональным программам.

Решение было достигнуто на встрече главы минздрава региона Владимира Стрючкова с проректором по научной работе и профессиональному образованию Первого МГМУ им. И. М. Сеченова Сергеем Шевченко и директором Института профессионального образования Евгенией Ших, которые посетили Пензу с визитом.

«Разговор касался организации дистанционного обучения и стажировки пензенских врачей — нейрохирургов, колопроктологов, неонатологов, урологов и представителей других специальностей — на базе клиник и кафедр Первого МГМУ им. И. М. Сеченова», — пояснили в пресс-службе регионального минздрава.

По итогам встречи принято решение о подготовке совместного учебно-производственного плана.

«Повышение квалификации на базе одного из ведущих ВУЗов страны открывает огромные перспективы как для состоявшихся врачей, так и для молодых специалистов», — добавили в министерстве.

Фотография: http://health.pnzreg.ru/main_news/2017/05/17/17143815
Социальные комментарии Cackle
Реклама на портале
8 (8412) 25-80-60

Новости Mediametrics