Женщины активнее звонят на «горячую линию» по вопросам зависимостей

Данные предоставлены Национальным антинаркотическим союзом, «горячая линия» которого работает по вопросам лечения различных зависимостей.
Так, в 2016 году на линию поступило 60% звонков от женщин по теме наркомании.
Большинство звонивших — жительницы Приволжского и Центрального федеральных округов в возрасте от 18 до 34 лет.
RT отмечает, что в 2016 году количество обращений по поводу наркотической зависимости выросло на 34% по сравнению с 2015 годом.
Также выросло и количество обращений относительно алкогольной зависимости — в 2016 году звонков поступило больше на 8%.
Женщины обращались за поддержкой чаще мужчин, 51% позвонивших — представительницы прекрасной половины человечества.
Также отмечается, что большинство женщин, обращающихся на подобные линии, — родственники и близкие люди наркоманов и алкоголиков.