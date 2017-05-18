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Женщины активнее звонят на «горячую линию» по вопросам зависимостей

18 мая в 11:45 218 просмотров
, сообщает RT.

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В 2016 году женщины больше мужчин звонили на «горячую линию» по вопросам лечения зависимостей, сообщает RT.

Данные предоставлены Национальным антинаркотическим союзом, «горячая линия» которого работает по вопросам лечения различных зависимостей.

Так, в 2016 году на линию поступило 60% звонков от женщин по теме наркомании.
Большинство звонивших — жительницы Приволжского и Центрального федеральных округов в возрасте от 18 до 34 лет.

RT отмечает, что в 2016 году количество обращений по поводу наркотической зависимости выросло на 34% по сравнению с 2015 годом.

Также выросло и количество обращений относительно алкогольной зависимости — в 2016 году звонков поступило больше на 8%.

Женщины обращались за поддержкой чаще мужчин, 51% позвонивших — представительницы прекрасной половины человечества.

Также отмечается, что большинство женщин, обращающихся на подобные линии, — родственники и близкие люди наркоманов и алкоголиков.

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