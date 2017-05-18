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Врачи не рекомендуют пензенцам пить воду из-под крана

18 мая в 12:05 346 просмотров

Врачи дают пензенцам рекомендации по профилактике вирусного гепатита А в связи с сезонностью заболевания.

Вирусный гепатит А - острое инфекционное заболевание, вызываемое вирусом из семейства энтеровирусов. Оно протекает с поражением печени.

Болезнь носит сезонный характер. Вирусный гепатит А чаще всего развивается летом и осенью. Наиболее уязвимы дети и молодые люди. Единственным источником является больной человек. Заражение происходит водным, пищевым и контактно-бытовым путями.

Чаще всего можно заразиться, употребляя некипяченую воду, не только из водоемов и родников, но и из-под крана.

«Не рекомендуется употреблять фрукты и овощи без должной термической обработки. Нельзя купаться в загрязненных водоемах или бассейнах, при прямом контакте с инфицированным человеком (человек становится заразным еще за 2 недели до развития у него каких-либо признаков заболевания) при несоблюдении правил личной гигиены. Факторами передачи при этом служат руки, а также все предметы, контаминированные возбудителем инфекции», — сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Пензенской области.

Заболевание обычно длится от 14 до 30 дней. Оно протекает в желтушной (потемнение мочи до цвета темного пива, пожелтение склер и кожных покровов) или безжелтушной форме (кожа и склеры человека не желтеют).

Безжелтушные формы наблюдаются в 3 раза чаще желтушных.

Больные с вирусным гепатитом А подлежат обязательной госпитализации для изоляции от здоровых людей. От своевременно начатого лечения зависит тяжесть, длительность и исход заболевания.

Врачи призывают соблюдать правила личной гигиены, употреблять только кипяченую воду, мыть фрукты, ягоды и овощи ТОЛЬКО кипяченой водой.

Вакцинацию населения против вирусного гепатита А проводят в соответствии с действующим календарем профилактических прививок по эпидемическим показаниям.

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