Спустя 76 лет тело пензенского бойца предали родной земле (видео)

, трое из которых оказались уроженцами Пензенской области. Николая Курышова , бойца 61-й стрелковой дивизии , перезахоронили на родной земле в селе Константиновка. Поисковики отыскали родственников солдата , у него остались три дочери." data-title="Спустя 76 лет тело пензенского бойца предали родной земле — Пенза-пресс, рунет за день">

В Республике Беларусь прошла международная Вахта памяти. Поисковые отряды обнаружили останки 28 солдат, трое из которых оказались уроженцами Пензенской области. Николая Курышова, бойца 61-й стрелковой дивизии, перезахоронили на родной земле в селе Константиновка. Поисковики отыскали родственников солдата, у него остались три дочери.

Спустя 76 лет после окончания войны солдат вернулся домой. Все эти годы родственники не знали, где он и как его найти. В Гомельской области в ходе международной Вахты памяти наши поисковики обнаружили останки троих пензенских бойцов. Один из них — Николай Курышов -родился в селе Константиновка. Его дивизию отправили служить на территорию Рогачевского района. В 1941 году он вместе со своими сослуживцами в течение трех недель сдерживал наступление немецких войск на этом участке фронта.

«Курышов уже проходил службу в составе 61-й стрелковой дивизии, которая в годы Великой Отечественной войны мужественно встретила врага в Рогачевском районе. Эта дивизия, в отличие от многих других, прорывалась в сторону Бобруйска. Она переходила в наступление, освободила города Рогачев, Жлобин», — рассказала командир поискового отряда «Крепость» г. Пензы Анна Фадеева.

Останки бойца доставили из Белоруссии. Поисковики обратились к администрации сельсовета, чтобы отыскать жителей по фамилии Курышов. Близких родственников нашли не сразу.

«Быстро мы нашли дальнюю родственницу — племянницу по линии жены погибшего. А потом через нее нашли его первую дочь Марию Николаевну», — сказала глава администрации Саловского сельсовета Ирина Тимакова.

У Николая Курышова остались три дочери. Когда отец ушел на фронт, старшей было шесть лет, а младшая еще даже не родилась. Мария Куличкова знает его только по рассказам матери.

«Работал он кузнецом в Константиновке. Мы ждали, писали и в военкоматы, везде разыскивали, но не нашли. Спасибо ребятам большое, дай Бог им доброго здоровья», — поблагодарила она поисковиков.

Годы поисков не прошли даром. Николай Курышов все-таки вернулся на родную землю. Бойца похоронили рядом с могилой любимой жены. Наконец, на восьмом десятке лет мать троих дочерей дождалась мужа с поля боя, сообщает телеканал «Экспресс».