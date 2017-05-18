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Сотрудники зоопарка просят пензенцев не подбирать совят

18 мая в 12:29 256 просмотров
, выпавших из гнезд.

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Сотрудники пензенского зоопарка обращаются к жителям города с просьбой не подбирать совят, выпавших из гнезд.

«Наступила весна, и у многих лесных птиц начался период появления потомства. В настоящее время идет массовый вылет из гнезда молодых совят — их еще называют слетками. Эти пушистые малыши выкарабкиваются из гнезд, а поскольку хорошо летать они еще не умеют, то оказываются на земле или на низко расположенных ветвях деревьев», — пояснили в пресс-службе зоопарка.

Сотрудники учреждения просят пензенцев не забирать совят домой: даже если рядом нет взрослых птиц, это не означает, что малышей бросили.

В зоопарк поступают сообщения о найденных совятах. Нескольких принесли и оставили сотрудникам зоопарка.

«Они, конечно, приложат все силы, чтобы птенцы выжили и окрепли, но ведь силы эти не беспредельны! Да и основную работу по уходу за нашими питомцами никто не отменял», — отметили в пресс-службе, добавив, что, забирая совенка домой, вы берете на себя полную ответственность за его жизнь и обязаны за ним ухаживать.

Фотография: Скриншот: https://www.youtube.com/watch?v=q_BFbGLuJNw
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