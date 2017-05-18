В Пензе мэрия обнародовала расписание бесплатных юридических консуьтаций

В Железнодорожном районе рядом с домом № 9 по ул. Антонова проводились бесплатные юридические консультации с жителями.

В ходе мероприятия жители получили ответы на вопросы относительно работы управляющих компаний, управления многоквартирными домами, начислений в квитанциях, оплаты за капитальный ремонт и по вопросам благоустройства.

Задать вопросы также можно с 17 до 19 часов в следующие дни:

23 мая — ул. Чаадаева, 107

30 мая — ул. Саранская, 7

06 июня — ул. Герцена, 12

13 июня — ул. Дружбы, 9

20 июня — ул. Кл. Цеткин, 25

27 июня — ул. Ушакова, 30

4 июля — ул. Ново-Казанская, 2,2а, 4

11 июля — ул. Антонова, 5

18 июля — ул. ул. Чехова, 46

25 июля — ул. Кл. Цеткин, 59

1 августа — школа № 43, ул. Парковая, 2

8 августа — школа № 8, ул. Касаткина, 8

15 августа — ул. Егорова, 20

22 августа — ул. Кулакова, 15

29 августа — ул. Чапаева, 73.