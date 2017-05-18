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В Пензе мэрия обнародовала расписание бесплатных юридических консуьтаций

18 мая в 12:57 180 просмотров

В Железнодорожном районе Пензы проходят бесплатные юридические консультации.

В Железнодорожном районе рядом с домом № 9 по ул. Антонова проводились бесплатные юридические консультации с жителями.

В ходе мероприятия жители получили ответы на вопросы относительно работы управляющих компаний, управления многоквартирными домами, начислений в квитанциях, оплаты за капитальный ремонт и по вопросам благоустройства.

Задать вопросы также можно с 17 до 19 часов в следующие дни:
23 мая — ул. Чаадаева, 107
30 мая — ул. Саранская, 7
06 июня — ул. Герцена, 12
13 июня — ул. Дружбы, 9
20 июня — ул. Кл. Цеткин, 25
27 июня — ул. Ушакова, 30
4 июля — ул. Ново-Казанская, 2,2а, 4
11 июля — ул. Антонова, 5
18 июля — ул. ул. Чехова, 46
25 июля — ул. Кл. Цеткин, 59
1 августа — школа № 43, ул. Парковая, 2
8 августа — школа № 8, ул. Касаткина, 8
15 августа — ул. Егорова, 20
22 августа — ул. Кулакова, 15
29 августа — ул. Чапаева, 73.

Фотография: http://www.penza-gorod.ru/news/v_zheleznodorozhnom_rayone_organizovanny_besplatnye_yuridicheskie_konsultatsii_/
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