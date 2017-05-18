Вам будет интересно
Загрузка...
Наши новости
В Пензенской области стало меньше заявлений об установлении отцовства
Пензенцы возмущены забором, перекрывающим дорогу на ул. Белинского
В Пензе спасатели освободили ребенка, запертого в квартире
В Пензе мэрия обнародовала расписание бесплатных юридических консультаций
Спустя 76 лет тело пензенского бойца предали родной земле
Сотрудники зоопарка просят пензенцев не подбирать совят
Житель Пензы пожаловался на зловоние на ул. Красной
Врачи не рекомендуют пензенцам пить воду из-под крана
Женщины активнее звонят на «горячую линию» по вопросам зависимостей
У пензенских врачей появятся новые возможности для стажировки
все новости

В Пензе завершилась областная военно-спортивная спартакиада

18 мая в 13:43 86 просмотров

VIII Областная военно-спортивная спартакиада прошла на базе стрельбища УФСИН по Пензенской области. Она была посвящена памяти Героя России Александра Сергеева.

Участниками спартакиады стали 11 команд, состоящих из 80 воспитанников кадетских классов, военно-патриотических клубов и объединений Пензы и области.

Программа спартакиады включала в себя метание гранаты, физподготовку, оказание доврачебной помощи, сборку-разборку автомата АК-74, строевую подготовку, а также состязания по военной истории и правоведению.

Команды школ № 30 и № 47 города Пензы разделили победу в общем зачете спартакиады в старшей возрастной группе участников.

Кадеты морского кадетского класса школы им. Кузнецова села Чемодановка Бессоновского района заняли первое место в младшей возрастной группе.

«Спартакиада посвящена памяти первого командира спецназа УИН майора внутренней службы Александра Сергеева, который в июне 1994 года ценой собственной жизни спас заложников в учреждении ЯК 7/5 Пензы», — сообщает пресс-служба регионального министерства образования.

Фотография: http://minobr.pnzreg.ru/news/2017/05/18/12594840
Социальные комментарии Cackle
Реклама на портале
8 (8412) 25-80-60

Новости Mediametrics