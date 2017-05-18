В Пензе завершилась областная военно-спортивная спартакиада

VIII Областная военно-спортивная спартакиада прошла на базе стрельбища УФСИН по Пензенской области. Она была посвящена памяти Героя России Александра Сергеева.

Участниками спартакиады стали 11 команд, состоящих из 80 воспитанников кадетских классов, военно-патриотических клубов и объединений Пензы и области.

Программа спартакиады включала в себя метание гранаты, физподготовку, оказание доврачебной помощи, сборку-разборку автомата АК-74, строевую подготовку, а также состязания по военной истории и правоведению.

Команды школ № 30 и № 47 города Пензы разделили победу в общем зачете спартакиады в старшей возрастной группе участников.

Кадеты морского кадетского класса школы им. Кузнецова села Чемодановка Бессоновского района заняли первое место в младшей возрастной группе.

«Спартакиада посвящена памяти первого командира спецназа УИН майора внутренней службы Александра Сергеева, который в июне 1994 года ценой собственной жизни спас заложников в учреждении ЯК 7/5 Пензы», — сообщает пресс-служба регионального министерства образования.