Почему преждевременно делать выводы о банкротстве Фонда жилья и ипотеки Заречного

Фонд жилья и ипотеки города Заречного (ФЖИ) был создан в августе 1999 года. Его учредителями являются Собрание представителей и администрация города Заречного. Согласно данным Общероссийского классификатора видов экономической деятельности, организация занимается покупкой и продажей собственной жилой недвижимости.



Как отмечено на сайте ФЖИ, уже в 2001 году «каждая третья квартира в Заречном строилась с участием фонда». Всего же за время его работы «более 1000 зареченских семей улучшили свои жилищные условия». Все квартиры реализуются в соответствии с законом о долевом участии в строительстве.



Проблемы у ФЖИ возникли 24 апреля, когда «Пензенский трест инженерно-строительных изысканий» обратился в суд с требованием о признании фонда банкротом. Еще через несколько дней заявление о вступлении в процесс подали представители «Московского вексельного банка». В другом арбитражном процессе они требуют от фонда 63,2 миллиона рублей. Это сумма кредитной линии (плюс проценты и неустойка), открытой банком в декабре 2012 года МП «Ремонтно-строительный комбинат» Заречного (РСК). В апреле и июне 2014 года между РСК и Фондом жилья и ипотеки были заключены договоры о переводе долга. Сейчас ФЖИ пытается добиться их расторжения через суд.



По делу еще не прошло ни одного заседания, тем не менее, в СМИ появилась информация о том, что из-за банкротства фонда около 100 человек могут остаться без квартир. По словам главы Заречного Олега Климанова, в настоящее время деятельность ФЖИ нормализовалась и находится на контроле городской администрации.



Главные задачи сейчас — завершить строительство многоквартирных домов по ул. Конституции СССР и по ул. Ленина МКР13 города Заречного. На их выполнение направляются средства, полученные от продажи неиспользуемых активов фонда.



«Внесены изменения в проект реконструкции шестиэтажного многоквартирного дома по адресу: ул. Конституции СССР, 1 лит. А, проведена дополнительная экспертиза, в результате чего в апреле 2017 года работы возобновлены.



Кроме того, проработан механизм привлечения средств участников долевого строительства, который исключает их нецелевое использование — в том числе списание денег со счетов по судебным искам участников долевого строительства, не имеющих отношения к строящимся объектам», — отметил Олег Климанов.



По его словам, строительство многоквартирного дома по ул. Конституции СССР будет завершено в 4 квартале 2017 года, а дома по ул. Ленина — в 3 квартале 2018 года.