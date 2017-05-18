Вам будет интересно
Загрузка...
Наши новости
В Пензе наркосбытчикам-спортсменам грозит до 20 лет тюрьмы
В Башмаково сельчане унесли с поля 43 канистры с ядом
В Пензенской области директор МУПа осужден за злоупотребление должностными полномочиями
В Пензе завершено расследование дела о банде наркоторговцев
Жителя Кузнецка осудили за нападение на сотрудника нацгвардии
В Пензе мужчине сломали ребра и украли телефон
В Пензе бывший участковый осужден за мелкое взяточничество
В Пензе задержали подозреваемого в серии краж бритвенных лезвий
Хранивший наркотики в машине кузнечанин получил 5,5 лет колонии
В Кузнецком районе найден труп неустановленного мужчины
все новости

В Пензе из магазина мужчина похитил 13 тысяч рублей (видео)

18 мая в 16:25 226 просмотров
, который украл из магазина 13 тысяч рублей.

" data-title="В Пензе из магазина мужчина похитил 13 тысяч рублей — Пенза-пресс, рунет за день">

До пяти лет лишения свободы может грозить жителю Пензы, который украл из магазина 13 тысяч рублей.

Преступление произошло в ночное время в торговой точке на улице Зеленодольской. Полицейские установили, что злоумышленник проник в магазин, разбив стекло входной двери тяжелым предметом, после чего разблокировал замок и зашел внутрь.

«Сотрудниками полиции была установлена личность подозреваемого, им оказался ранее судимый житель Пензы. Кроме того, установлено, что он был знаком с потерпевшей, поскольку ранее работал в ее магазине, из которого и совершил хищение. Он показал, что знал расположение помещений в магазине, также ему было известно, где находятся денежные средства», — сообщил следователь отдела № 4 СУ УМВД России по г. Пензе Сергей Кубрин.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, сообщает телеканал «Экспресс».

Социальные комментарии Cackle
Реклама на портале
8 (8412) 25-80-60

Новости Mediametrics