Спортблок: прыжки в воду, плавание (видео)

В Санкт-Петербурге продолжается первенство России по прыжкам в воду с участием пензенских спортсменов.

Во второй соревновательный день воспитанница регионального центра спортивной подготовки Ирина Асташкина завоевала золотую медаль в прыжках с вышки среди юниорок группы Б. Еще одна пензенская спортсменка — Полина Саекова — показала пятый результат.

Пензенский спортсмен Егор Павлов стал серебряным призером первенства страны по плаванию, который проходит в Саранске. Он отличился в финальном заплыве 100-метровки баттерфляем.

Напомним также, что состязания в столице Мордовии являются отборочными на III этап Спартакиады учащихся России, сообщает телеканал «Экспресс».