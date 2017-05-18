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Пензенские 11-классники написали проверочные работы по истории

18 мая в 15:58 220 просмотров
(ВПР) по истории для учащихся 11 классов российских школ, не выбравших этот предмет для сдачи ЕГЭ.

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18 мая прошла Всероссийская проверочная работа (ВПР) по истории для учащихся 11 классов российских школ, не выбравших этот предмет для сдачи ЕГЭ.

Более 1 тыс. одиннадцатиклассников написали ВПР в Пензенской области.

Проверочная работа включает 12 заданий, на ее выполнение дается 1 час 30 минут. Знания по всеобщей истории проверяются в работе только в контексте истории России.

«ВПР не являются аналогом государственной итоговой аттестации. Результаты могут использоваться для совершенствования методики преподавания предметов. Выставлять отметки учащимся за выполнение ВПР школам не рекомендуется. Эти результаты не влияют на получение аттестата и перевод в следующий класс», — сообщает пресс-служба министерства образования Пензенской области.

Всего в России ВПР по истории для выпускников 11 классов провели около 16,7 тысяч школ в 83 регионах.

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