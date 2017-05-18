В Пензенской области директор МУПа осужден за злоупотребление должностными полномочиями

В Пензенской области врио директора МУПа ЖКХ Малосердобинского сельсовета признан виновным в злоупотреблении должностными полномочиями.

Следствие установило, что директор МУПа, имевший в собственности нежилое помещение в селе Малая Сердоба, незаконно подключил его к системе центрального водоснабжения. Мужчина решил обойтись без приборов учета и договора.

Это помещение подсудимый переоборудовал в платную автомойку. При этом за воду собственник не платил. Мойка функционировала с июля 2015 до 16 августа 2016 года.

Муниципальному предприятию был нанесен ущерб на сумму более 280 тысяч рублей.

Стоит отметить, что мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за растрату имущества предприятия.

«Приговором суда ему запрещено занимать руководящие должности в государственных и муниципальных учреждениях 3 года», — сообщает пресс-служба СУ следственного комитета РФ по Пензенской области.

В законную силу приговор не вступил.