Вам будет интересно
Загрузка...
Наши новости
В Пензе наркосбытчикам-спортсменам грозит до 20 лет тюрьмы
В Башмаково сельчане унесли с поля 43 канистры с ядом
В Пензе из магазина мужчина похитил 13 тысяч рублей
В Пензе завершено расследование дела о банде наркоторговцев
Жителя Кузнецка осудили за нападение на сотрудника нацгвардии
В Пензе мужчине сломали ребра и украли телефон
В Пензе бывший участковый осужден за мелкое взяточничество
В Пензе задержали подозреваемого в серии краж бритвенных лезвий
Хранивший наркотики в машине кузнечанин получил 5,5 лет колонии
В Кузнецком районе найден труп неустановленного мужчины
все новости

В Пензенской области директор МУПа осужден за злоупотребление должностными полномочиями

18 мая в 16:28 272 просмотра

В Пензенской области врио директора МУПа ЖКХ Малосердобинского сельсовета признан виновным в злоупотреблении должностными полномочиями.

Следствие установило, что директор МУПа, имевший в собственности нежилое помещение в селе Малая Сердоба, незаконно подключил его к системе центрального водоснабжения. Мужчина решил обойтись без приборов учета и договора.

Это помещение подсудимый переоборудовал в платную автомойку. При этом за воду собственник не платил. Мойка функционировала с июля 2015 до 16 августа 2016 года.

Муниципальному предприятию был нанесен ущерб на сумму более 280 тысяч рублей.

Стоит отметить, что мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за растрату имущества предприятия.

«Приговором суда ему запрещено занимать руководящие должности в государственных и муниципальных учреждениях 3 года», — сообщает пресс-служба СУ следственного комитета РФ по Пензенской области.

В законную силу приговор не вступил.

Социальные комментарии Cackle
Реклама на портале
8 (8412) 25-80-60

Новости Mediametrics