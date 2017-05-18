, обеспечение жильем детей-сирот и проведение капремонта." data-title="Белозерцев: Наша задача — устранить проблемы с расселением аварийного жилья — Пенза-пресс, рунет за день">

По словам главы региона, обозначенные вопросы имеют большое значение, так как затрагивают права тысяч местных жителей, зачастую возникшие жилищные проблемы граждане могут решить лишь с помощью господдержки.

«Проблемы с расселением аварийного жилья есть, наша задача — сделать все для того, чтобы их устранить. При этом необходимо отметить, что в большинстве случаев граждане благодарны государству за оказанную помощь. В 2007 году, когда вышел майский Указ президента, я работал главой города Пензы. Не проходило дня, чтобы ко мне не обращались пензенцы, дома которых пришли в негодность. На сегодняшний день эти люди благодаря программе переселения из аварийного жилья переехали в новые квартиры», — сказал он.

Как сообщает пресс-центр областного правительства, только в 2016 году в регионе расселили граждан почти из 35 тысяч квадратных метров непригодного для проживания жилья. Жилищные условия улучшили более двух тысяч человек.

«В соответствии с майскими Указами президента Российской Федерации, с 2013 по 2017 годы на территории Пензенской области в 14 муниципальных образованиях необходимо переселить более 8 тысяч человек из 3 436 жилых помещений в 359 аварийных многоквартирных домах.

В настоящее время к расселению запланировано 2 687 жителей из 1 270 жилых помещений», — отмечают в пресс-центре.



Напомним, на заседании Госсовета 4 мая текущего года глава государства поручил правительству Российской Федерации совместно с регионами выработать постоянно действующие механизмы расселения аварийного жилого фонда и запустить их с 1 января 2019 года. А на переходный период продлить работу Фонда жилищно-коммунального хозяйства.

По поручению Ивана Белозерцева в Пензенской области приступили к разработке региональной программы расселения ветхого и аварийного жилья. Она позволит продолжить работу по оказанию помощи жителям домов, признанных непригодными для проживания, и после 2019 года.