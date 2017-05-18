Вам будет интересно
Загрузка...
Наши новости
Леонид Левин выступил с лекцией перед студентами МГУ
Изменился график движения электрички «Ртищево-Умет»
В Пензенском филиале Россельхозбанка объем вкладов населения превысил 12 млрд
Пензенские кондитеры представили продукцию на выставке в Китае
Центробанк повысил курсы доллара и евро
Члены клуба «Гармония» отметили множество преимуществ Спутника
Белозерцев встретился с детским омбудсменом Словакии
«ТНС энерго Пенза» выступило организатором этапа акции «Надежный партнер»
В Пензе жильцы не могут освободиться от управления «Городской УК»
На майские праздники абоненты Tele2 стали чаще выезжать за границу
все новости

Белозерцев: Наша задача — устранить проблемы с расселением аварийного жилья

18 мая в 16:36 264 просмотра
, обеспечение жильем детей-сирот и проведение капремонта.

" data-title="Белозерцев: Наша задача — устранить проблемы с расселением аварийного жилья — Пенза-пресс, рунет за день">

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев 18 мая принял участие в межведомственном совещании руководителей правоохранительных структур и органов госвласти. Темой обсуждения стали вопросы переселения из аварийного жилищного фонда, обеспечение жильем детей-сирот и проведение капремонта.

По словам главы региона, обозначенные вопросы имеют большое значение, так как затрагивают права тысяч местных жителей, зачастую возникшие жилищные проблемы граждане могут решить лишь с помощью господдержки.

«Проблемы с расселением аварийного жилья есть, наша задача — сделать все для того, чтобы их устранить. При этом необходимо отметить, что в большинстве случаев граждане благодарны государству за оказанную помощь. В 2007 году, когда вышел майский Указ президента, я работал главой города Пензы. Не проходило дня, чтобы ко мне не обращались пензенцы, дома которых пришли в негодность. На сегодняшний день эти люди благодаря программе переселения из аварийного жилья переехали в новые квартиры», — сказал он.

Как сообщает пресс-центр областного правительства, только в 2016 году в регионе расселили граждан почти из 35 тысяч квадратных метров непригодного для проживания жилья. Жилищные условия улучшили более двух тысяч человек.

«В соответствии с майскими Указами президента Российской Федерации, с 2013 по 2017 годы на территории Пензенской области в 14 муниципальных образованиях необходимо переселить более 8 тысяч человек из 3 436 жилых помещений в 359 аварийных многоквартирных домах.

В настоящее время к расселению запланировано 2 687 жителей из 1 270 жилых помещений», — отмечают в пресс-центре.

Напомним, на заседании Госсовета 4 мая текущего года глава государства поручил правительству Российской Федерации совместно с регионами выработать постоянно действующие механизмы расселения аварийного жилого фонда и запустить их с 1 января 2019 года. А на переходный период продлить работу Фонда жилищно-коммунального хозяйства.

По поручению Ивана Белозерцева в Пензенской области приступили к разработке региональной программы расселения ветхого и аварийного жилья. Она позволит продолжить работу по оказанию помощи жителям домов, признанных непригодными для проживания, и после 2019 года.

Социальные комментарии Cackle
Реклама на портале
8 (8412) 25-80-60

Новости Mediametrics