Для Пензы закупят автобусы, работающие на газе

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В администрации Пензы 18 мая прошло совещание относительно закупки нового вида автобусов, для которых в качестве топлива используется природный газ.

На мероприятии оговаривались условия и возможные сроки поставки, а также преимущества автобуса.

ЛиАЗ 5292 относится к городскому виду транспорта и эксплуатируется в мегаполисах с большим пассажирским потоком. Общая вместимость — 112 человек.

«Технические характеристики обновленного ЛиАЗа 5292 улучшены за счет использования газового двигателя серии Cummins CG-250 30 с мощностью 234 л. с. при 2200 об/мин. Газ в данном случае менее затратен по сравнению с бензином и дизельным топливом. Кроме того, газовые силовые агрегаты экологически чище аналогов, работающих на нефтепродуктах», — сообщает пресс-служба министерства промышленности, транспорта и инновационной политики Пензенской области.