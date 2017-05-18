Для Пензы закупят автобусы, работающие на газе

На мероприятии оговаривались условия и возможные сроки поставки, а также преимущества автобуса.
ЛиАЗ 5292 относится к городскому виду транспорта и эксплуатируется в мегаполисах с большим пассажирским потоком. Общая вместимость — 112 человек.
«Технические характеристики обновленного ЛиАЗа 5292 улучшены за счет использования газового двигателя серии Cummins CG-250 30 с мощностью 234 л. с. при 2200 об/мин. Газ в данном случае менее затратен по сравнению с бензином и дизельным топливом. Кроме того, газовые силовые агрегаты экологически чище аналогов, работающих на нефтепродуктах», — сообщает пресс-служба министерства промышленности, транспорта и инновационной политики Пензенской области.