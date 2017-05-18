На ролике видно, как двое мужчин начинают бить друг друга. Один из специалистов прерывает операцию, чтобы успокоить коллег.
В подписи к ролику указано, что инцидент произошел в китайской провинции Хэнань.
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В Китае медики подрались во время операции
18 мая в 17:03 268 просмотров
В Сети появилось видео с шокирующим инцидентом, произошедшем в Китае. Во время операции подрались медики, пишет РИА Новости.
На ролике видно, как двое мужчин начинают бить друг друга. Один из специалистов прерывает операцию, чтобы успокоить коллег.
В подписи к ролику указано, что инцидент произошел в китайской провинции Хэнань.