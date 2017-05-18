В Китае медики подрались во время операции 268 просмотров произошедшем в Китае. Во время операции подрались медики , пишет произошедшем в Китае. Во время операции подрались медикипишет РИА Новости ." data-title="В Китае медики подрались во время операции — Пенза-пресс, рунет за день"> 18 мая в 17:03