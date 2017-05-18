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В Пензе пройдут занятия для людей с болезнью Бехтерева

18 мая в 17:09 316 просмотров
, которые страдают болезнью Бехтерева.

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Ведущие специалисты Научно-исследовательского института ревматологии им. В. А. Насоновой проведут в Пензе обучающее занятие с пациентами, которые страдают болезнью Бехтерева.

Мероприятие начнется в 14.00 23 мая в конференц-зале областной клинической больницы им. Н. Н. Бурденко, сообщили в пресс-службе регионального минздрава.

«Болезнь Бехтерева или анкилозирующий спондилоартрит — заболевание, при котором воспалительный процесс поражает суставы и позвоночник. Чаще всего ему подвержены люди с наследственной предрасположенностью или имеющие генетические особенности. Тело человека, страдающего такой болезнью, напоминает позу «просителя» — сгорбленная спина, голова наклонена вниз, ноги несколько согнуты», — отметили в пресс-службе минздрава.

На обучающем занятии больные получат практические советы и рекомендации для нормальной жизни. Болезнь поддается лечению при комплексном подходе, добавили в министерстве.

В Пензенской области проживает порядка 300 человек, страдающих болезнью Бехтерева.

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