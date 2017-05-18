В Пензе пройдут занятия для людей с болезнью Бехтерева

Мероприятие начнется в 14.00 23 мая в конференц-зале областной клинической больницы им. Н. Н. Бурденко , сообщили в пресс-службе регионального минздрава.



«Болезнь Бехтерева или анкилозирующий спондилоартрит — заболевание, при котором воспалительный процесс поражает суставы и позвоночник. Чаще всего ему подвержены люди с наследственной предрасположенностью или имеющие генетические особенности. Тело человека, страдающего такой болезнью, напоминает позу «просителя» — сгорбленная спина, голова наклонена вниз, ноги несколько согнуты», — отметили в пресс-службе минздрава.



На обучающем занятии больные получат практические советы и рекомендации для нормальной жизни. Болезнь поддается лечению при комплексном подходе, добавили в министерстве.



В Пензенской области проживает порядка 300 человек, страдающих болезнью Бехтерева.