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В Заречном автобусы будут закупать небольшими партиями

18 мая в 17:24 316 просмотров

В рамках программы финансового оздоровления МП «Автотранс» городе Заречном Пензенской области закуплены четыре новых автобуса средней вместимости.

Два из них уже доставлены в город, еще два прибудут на следующей неделе, сообщили в управлении общественных связей Заречного.

«18 мая автобусы осмотрел глава города Олег Климанов. Принимая во внимание особенности пассажиропотока и то, что в дневное время большие автобусы часто ходят незаполненными, было решено сделать акцент на автобусах средней вместимости. Кроме того, планируется отказаться от закупки автобусов большими партиями, которая хотя и позволяет сразу решить многие проблемы с износом техники, однако может повлечь их одномоментное возникновение в будущем. Приобретение же небольших партий автобусов в течение нескольких лет поможет закрыть вопрос с устареванием автопарка», — добавили в управлении.

Автобусы планируется использовать как на внутренних городских маршрутах, так и на рейсах до Пензы. Их использование позволит сэкономить около 1,5 млн рублей за счет меньшего потребления топлива.

Фотография: Фото предоставлено управлением общественных связей Заречного
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