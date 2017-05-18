В Пензенской области прошел фестиваль скандинавской ходьбы (видео)

В селе Оленино Пензенского района прошел фестиваль скандинавской ходьбы. В 2017 году спортсменам пришлось преодолеть расстояние в четыре километра. На старт вышли более 500 участников старше 45 лет.

Видят цель, не видят препятствий. В первых рядах — самые опытные и выносливые участники фестиваля скандинавской ходьбы. В Пензенской области этот вид спорта очень популярен среди пенсионеров. Например, в Каменском районе им серьезно начали заниматься семь лет назад. Сейчас в клубе любителей прогулок с палками — около 200 человек.

«Первоначально нас было всего шесть человек. Уговаривал, но многие не понимали, что это такое. Скажу больше: у виска некоторые водили пальцем, что это ненормальное явление — с лыжными палками летом ходить», — рассказал председатель клуба пожилых людей «Оптимист» Иван Сердцев.

Сегодня даже скептики взяли палки в руки и вышли на старт. Это уже 19-ый фестиваль. С каждым годом сюда приезжает все больше людей. Есть и те, кто не пропустил ни одного. На этот раз маршрут от Соловцовки до села Оленино пролегает и по главным улицам, и по живописным лесам. В любой момент можно остановиться и отдохнуть.

Возраст участников фестиваля ограничен. Здесь нет никого младше 45 лет. Однако с дистанции спортсмены не сходят, к финишу идут быстрым шагом и с песнями.

Четырехкилометровую дистанцию участники фестиваля скандинавской ходьбы преодолели примерно за час. У многих даже остались силы на танцы. Победили все, ведь праздник проводят ради общения и хорошего настроения, сообщает телеканал «Экспресс».