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2 млн рублей выплачено пензенцам, проходящим гемодиализ

18 мая в 17:54 236 просмотров
, получающие процедуры гемодиализа на территории Пензенской области, получили ежеквартальную денежную выплату.

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Граждане, получающие процедуры гемодиализа на территории Пензенской области, получили ежеквартальную денежную выплату.

Как сообщили в пресс-службе регионального минтруда, общий размер пособий составил 1 млн 972 тысячи рублей.

«Деньги зачислены на расчетные счета 243 граждан, обратившихся в уполномоченные органы с заявлением и необходимыми документами за назначением пособия», — добавили в министерстве.

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