, получающие процедуры гемодиализа на территории Пензенской области , получили ежеквартальную денежную выплату." data-title="2 млн рублей выплачено пензенцам, проходящим гемодиализ — Пенза-пресс, рунет за день">

Как сообщили в пресс-службе регионального минтруда, общий размер пособий составил 1 млн 972 тысячи рублей.



«Деньги зачислены на расчетные счета 243 граждан, обратившихся в уполномоченные органы с заявлением и необходимыми документами за назначением пособия», — добавили в министерстве.