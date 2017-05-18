Как сообщили в пресс-службе регионального минтруда, общий размер пособий составил 1 млн 972 тысячи рублей.
«Деньги зачислены на расчетные счета 243 граждан, обратившихся в уполномоченные органы с заявлением и необходимыми документами за назначением пособия», — добавили в министерстве.
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2 млн рублей выплачено пензенцам, проходящим гемодиализ
18 мая в 17:54 236 просмотров
Граждане, получающие процедуры гемодиализа на территории Пензенской области, получили ежеквартальную денежную выплату.
Как сообщили в пресс-службе регионального минтруда, общий размер пособий составил 1 млн 972 тысячи рублей.