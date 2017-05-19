Иван Белозерцев отметил лучших радийщиков региона (видео)

Перед началом мероприятия губернатор посетил выставку, где ознакомился с возможностями передвижной лаборатории, мобильного комплекса радиоконтроля и других средств на службе связистов.

Иван Белозерцев отметил высокий уровень развития технологий, используемых для решения практических задач.

Открывая праздничное мероприятие в областной филармонии, глава региона отметил, что сфера связи прошла большой путь становления и развития, завоевав уважение и признание пензенцев.

«Широкое внедрение передовых технологий, использование новейших телекоммуникационных систем открывают новые перспективы в развитии информатизации, повышают качество предоставляемых вами услуг», — сказал Иван Белозерцев.

Он особо подчеркнул роль радио в жизни старшего поколения и наших современников.

«Я помню из детства — как и у многих, у нас в деревне была радиоточка, и если она с утра не работала, бабушка очень волновалась, и я вместе с ней, потому что транслировали очень хорошие радиоспектакли, концерты, программы. Сегодня радиокомпании не только знакомят слушателей с событиями, но и формируют общественную позицию, консолидируют жителей. Это большая ответственность, но с гордостью могу сказать, что вы с ней успешно справляетесь», — отметил губернатор.

«Пензенские радиокомпании отличают высокий профессионализм, объективность и оперативность информации, и часто — оригинальная манера подачи материала. Но не менее важно то, что вы ставите во главу своей деятельности заботу о людях», — добавил глава областной исполнительной власти.

Иван Белозерцев положительно оценил работы по модернизации существующей инфраструктуры и нацелил представителей отрасли на дальнейшую плодотворную деятельность.

«Впереди у нас — много задач и вопросов, которые надо решить. Спрос гражданского общества на эти услуги высок, и мы должны предоставлять их на достойном уровне», — обозначил цели губернатор.

В качестве одной из задач, которой необходимо заняться в ближайшее время, он назвал повышение качества сотовой связи.

Глава субъекта РФ рассказал о том, что лично столкнулся с перебоями в телефонном соединении.

«По улице Кирова едешь, разговариваешь по телефону — сигнал пропадает, такая же история на улице Захарова. Абоненты платят деньги за услугу, и зона покрытия и качественная телефонная связь по области должна быть везде», — уточнил он.

По традиции, в ходе праздника чествовали тех, кто достиг значительных достижений в работе. Иван Белозерцев вручил губернаторские награды выдающимся представителям данной сферы.

Торжественное собрание завершилось концертной программой, в которой приняли участие лучшие творческие коллективы и солисты Пензенской области.

Видео предоставлено телеканалом «Экспресс».