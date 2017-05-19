Жители ул. Школьной и Герцена могут остаться без воды

19 мая в Пензе на двух улицах возможно ограничение водоснабжения.

Как сообщается на сайте «Горводоканала», без воды с 9.00 могут остаться жители ул. Школьная (частного сектора) и Герцена, 1 и 1а.

Подача воды будет возобновлена после устранения утечки.