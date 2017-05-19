Как сообщается на сайте «Горводоканала», без воды с 9.00 могут остаться жители ул. Школьная (частного сектора) и Герцена, 1 и 1а.
Подача воды будет возобновлена после устранения утечки.
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Жители ул. Школьной и Герцена могут остаться без воды
19 мая в 09:48 220 просмотров
19 мая в Пензе на двух улицах возможно ограничение водоснабжения.
Как сообщается на сайте «Горводоканала», без воды с 9.00 могут остаться жители ул. Школьная (частного сектора) и Герцена, 1 и 1а.
Подача воды будет возобновлена после устранения утечки.