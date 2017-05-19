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Пожарным-добровольцам могут предоставлять дополнительный отпуск

19 мая в 09:58 216 просмотров
«Известиям» об изменениях в новом законе «О добровольной пожарной охране», который вступил в силу в мае.

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Председатель Центрального совета общества пожарной охраны Владимир Кудрявцев сообщил «Известиям» об изменениях в новом законе «О добровольной пожарной охране», который вступил в силу в мае.

«Введено новое понятие «участие в тушении пожара и проведении аварийно-спасательных работ» и «участие в профилактике пожаров». Кроме того, теперь по решению работодателя добровольным пожарным может предоставляться ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью три календарных дня», — пояснил он.

Органы власти и местного самоуправления из своего бюджета смогут возмещать работникам ДПО и добровольным пожарным расходы на использование личного транспорта и проезд (кроме такси). Также чиновники могут бесплатно накормить добровольных пожарных, находящихся при исполнении.

Кроме того, ранее добровольцы имели право участвовать в тушении пожара, оказывать первую помощь и проводить аварийно-спасательные работы, теперь же во время дежурства это их обязанность.

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