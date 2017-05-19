Пензенская область выиграла конкурс туристских презентаций на «Туриаде»

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Подведены первые итоги соревнований в спортивно-туристском лагере ПФО «Туриада-2017», которые проводятся под патронатом полпреда президента Михаила Бабича.

«В первенстве ПФО по спортивному туризму в дисциплине «дистанция — пешеходная» участвовали 76 юниоров и 65 юниорок. Среди юниоров первое место занял Рустам Урдяков (Республика Марий Эл), второе место — Артем Ваточкин (Чувашская Республика), третье место — Михаил Тарасов (Республика Марий Эл). Среди юниорок первое место заняла Ксения Мубаракшина (Республика Марий Эл), второе место досталось Екатерине Витлейкиной (Чувашская Республика) и третье место — у Олеси Никитиной (Пермский край)», — сообщили в пресс-центре облправительства.

В дисциплине «дистанция — водная (каяк)» среди юниоров первым стал Матвей Плеханов из Пермского края, второе место занял его земляк Павел Бурдин, третье место — Газиз Мифтахов из Республики Татарстан. Среди юниорок первое место заняла Альбина Насыбуллина из Республики Татарстан, второе — Юлия Горбунова из Пермского края, третье — Анна Шамшурина из Удмуртской Республики.

«В командном зачете призовые места распределились следующим образом: первое место — Республика Марий Эл, второе место — Самарская область, третье место — Чувашская Республика», — добавили в пресс-центре.

Пензенская область победила в конкурсе презентаций туристских регионов ПФО, на втором месте оказалась Республика Башкортостан, на третьем — Саратовская область.