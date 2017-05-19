, ограниченного улицами Чапаева , Зарубина , Вольской и Посадского." data-title="В Саратове одобрили строительство церкви — Пенза-пресс, рунет за день">

19 мая на публичных слушаниях по городской застройке в администрации Кировского района Саратова был рассмотрен проект межевания участка, ограниченного улицами Чапаева, Зарубина, Вольской и Посадского.

Как сообщает СарБК, ссылаясь на начальника отдела перспективного градорегулирования комитета по архитектуре Алексея Шушарина, проектом предлагается выделить участок под одной из недостроенных блок-секций дома. Большинство присутствующих поддержали предложение.

Участники слушаний большинством голосов одобрили внесение правок в межевание еще двух кварталов — Кутякова-Университетская-Зарубина-Астраханская и Астраханская-Кутякова-Рахова-Московская.

Также был поднят вопрос о строительстве церкви на ул. Семенова в Солнечном-2, рядом с которым находится многоквартирный дом. По этому вопросу 122 проголосовали «за», 33 — «против», 15 человек воздержались.