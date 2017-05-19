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Саратовские депутаты обсудили благоустройство Привокзальной площади

19 мая в 11:03 142 просмотра
, транспорту, связи и торговле обсудили тестовое благоустройство Привокзальной площади.

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В Саратовской Гордуме на заседании комиссии по промышленности, транспорту, связи и торговле обсудили тестовое благоустройство Привокзальной площади.

Депутаты спросили председателя комитета дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта мэрии Геннадия Свиридова о его отношении к проекту и нововведениям.

«Они говорят, что у нас хаотично паркуется транспорт. На площади официально порядка 27-ми парковочных мест, остальные — незаконные. Теперь они сделали 47, а в дальнейшем рассматривается возможность вообще исключить бесплатную парковку на этом участке. Также урегулировали движение общественного транспорта и ввели двухстороннее движение на Аткарской. Надо, чтобы прошел какой-то срок. Идея, конечно, правильная, но появились определенные трудности, надо все смотреть. Несмотря на временные трудности, люди привыкнут», — цитирует слова чиновника СарБК.

«А рассматривалась возможность убрать зеленую зону за памятником, чтобы сделать цивилизованную парковку?» — спросил депутат Сергей Крайнов.

«Наработки по этому проекту есть, но тестовое благоустройство шло именно по канализированию движения», — пояснил Геннадий Свиридов.

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