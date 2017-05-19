Пензенские акушеры-гинекологи повышают квалификацию в Петербурге

Шесть акушеров-гинекологов из Пензы находятся на повышении квалификации в симуляционно-тренинговом центре первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета им. академика И. П. Павлова минздрава России.

«Наши врачи направляются в Санкт-Петербург, потому что это мощная научно-практическая база. Они изучают самые сложные приемы родовспоможения, реанимации и анестезии, а также отрабатывают инвазивные процедуры», — рассказала начальник отдела медицинской помощи детям и службы родовспоможения Марина Евстигнеева.

Как сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Пензенской области, обучение происходит на компьютеризированных тренажерах, которые имитируют состояние роженицы и младенца при нормальных или осложненных родах. Также устройства воспроизводят процессы, которые могут произойти как с доношенными, так и недоношенными новорожденными.

Обучение пензенских специалистов продолжится в июне этого года. Еще несколько человек будут направлены в симуляционно-тренинговый центр в Иваново.