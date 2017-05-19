«Башкортостанская пригородная пассажирская компания просит пассажиров планировать свои поездки заранее», — отметили в пресс-службе компании.
|
|
В Пензенской области из-за ремонта изменится расписание электричек
19 мая в 11:33 218 просмотров
Пензенцев информируют об изменениях в расписании движения пригородных поездов в связи с ремонтом железнодорожного пути.
«Башкортостанская пригородная пассажирская компания просит пассажиров планировать свои поездки заранее», — отметили в пресс-службе компании.