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Пензенцы вошли в десятку лучших на Дельфийских Играх

19 мая в 12:02 142 просмотра

Команда Пензенской области вошла в десятку лучших на XVI молодежных дельфийских Играх России.

Около 2000 молодых людей из всех субъектов федерации приняли участие в играх в этом году. Возраст участников варьировался от 10 до 25 лет.

Пензенская команда, которую представляли 38 человек, завоевала одну золотую и две серебряные медали.

В номинации «Художественное чтение» в возрастной группе от 10 до 15 лет победила Татьяна Валова.

«В номинации «Сольное народное пение» в возрастной группе о 14 до 17 лет второе место заняла Анастасия Легошина, а фольклорный ансамбль «Туесок» стал вторым в номинации «Ансамблевое народное пение» в возрастной группе от 15 до 23-х», — сообщает пресс-центр правительства Пензенской области.

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