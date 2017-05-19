РЕН ТВ покажет самые известные фильмы Алексея Балабанова

Картины Алексея Балабанова порой обвиняли в самых несовместимых грехах, от «русофобии» и «проамериканизма» до «русского фашизма». Но времена нелепых обвинений прошли, а кино осталось. Про него продолжают говорить, каждый показ собирает у экранов миллионы телезрителей, а большинство фильмов режиссера, от взрывного «Брата-2» до спорного «Груза 200», знает вся страна.
В чем секрет? Его герои сохраняют все признаки русских богатырей. Начинают действовать не сразу. Борются за справедливость не по своему желанию и не ради идеи, а «потому что больше некому». Так, тихий Якут из «Кочегара», оставивший свои боевые подвиги на давней войне, вдруг становится воплощением неумолимого возмездия, когда у него отняли единственную дочь.
В бою они — звери. Но после схватки находят силы отложить оружие и загнать этого внутреннего зверя обратно в клетку, остаться людьми — даже ценой жизни. Именно такие богатыри найдут свою Колокольню Счастья — в последней, самой метафорической работе Балабанова «Я тоже хочу».
Даже самый спорный персонаж, бескомпромиссный и беспощадный Данила Багров (Сергей Бодров), остается для зрителя не киллером, а человеком, «Братом». В 90-е такой брат был у всей страны. Целое поколение стремилось думать, говорить и одеваться, как он, слушать такую же музыку. И следовать кодексу чести, в котором нет места лжи.
Большой пятничный кинопоказ памяти Алексея Балабанова на РЕН ТВ начнется 19 мая в 20.00 и продлится до 3.40. Зрители увидят две части культовой картины «Брат», самый личный фильм режиссера «Кочегар», и самую последнюю работу Балабанова — «Я тоже хочу».
Не пропустите вечер памяти создателя русских героев. Смотрите фильмы Алексея Балабанова — в пятницу вечером на РЕН ТВ.