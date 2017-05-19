«Аргументов недели», наиболее продвинулись на этом пути американские , российские и индийские учёные." data-title="Вакцина против курения почти готова — Пенза-пресс, рунет за день">

Учёные всего мира усиленно разрабатывают вакцину против курения. По данным «Аргументов недели», наиболее продвинулись на этом пути американские, российские и индийские учёные.

Например, специалисты из The Scripps Institute Калифорнии (США) подтвердили, что люди, у которых в организме зафиксирован наиболее высокий уровень антиникотиновых антител, могут воздерживаться от курения на протяжении полугода. Действие новой американской вакцины основано на том, что увеличивает количество этих антител, которые, присоединяясь к никотину, снижают его негативное действие на мозг.

Сегодня, кстати, уже существуют препараты, воздействующие на никотиновые ацетилхолиновые рецепторы. Однако их приём сопровождается риском негативных побочных эффектов, таких как появление симптомов депрессии и тяжёлые перепады настроения.

О достижениях разработчиков из Индии известно меньше, т. к. как они ведутся в интересах военно-морского флота страны, в частности, моряков, несущих службу на подводных лодках. В Российской академии наук «АН» рассказали, что в нашей стране также занимаются антитабачными препаратами. Особенно работа в этом направлении была усилена после введения драконовских противотабачных законов. Судя по громким фамилиям из российского правительства, которые смогли отказаться от сигареты, российские учёные вырвались вперёд. Ведь американцы пока тренируются на лабораторных мышах.

№ 19 (561) от 18 мая 2017 [ «Аргументы Недели» ]