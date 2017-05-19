В Спутнике отметили день рождения комплекса «Город развлечений»

Мероприятие стало ярким шоу для детей и взрослых. Гостей ждали показательные выступления от детского клуба «Я сам», фитнес-центра «Индиго», центра единоборств «Кремень», конного клуба, скейтеров, роллеров и велосипедистов центра «Мультиспорт».
В вечернем блоке для зрителей прошло зрелищное шоу, подготовленное клубом пейнтбола и лазертага «Пентагон». Выступали акробаты, были показаны номера Pole-dance и огненное шоу.
Также для гостей праздника проводилась лотерея от «Города развлечений» и других спонсоров мероприятия.